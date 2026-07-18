Fiorentina scatenata sul mercato. L'ultimo colpo in entrata è Christ Oulai, atterrato in nottata all'aeroporto di Bologna. Ora, però, il direttore sportivo viola Fabio Paratici deve concentrarsi sulle uscite. Ecco cosa scrive a tal proposito La Nazione:
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VIOLA NEWS news viola stampa Mercato in uscita: Moreno e Valentini in standby, Torino su Fortini
La Nazione
Mercato in uscita: Moreno e Valentini in standby, Torino su Fortini
Paratici scatenato in entrata, ma ora deve pensare alle uscite
Moreno e Valentini restano in standby. Il primo deve rispondere al Wrexham, il secondo non è d'accordo sull'ingaggio con il Gremio. Ballano in totale 12-13 milioni di euro. Non pochi. Richardson ha accettato il ritorno in Francia e se ne va in prestito al Le Havre con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Capitolo Fortini: il Torino ci riproverà, ma deve migliorare la propria offerta. La Fiorentina non deroga da 7-8 milioni più bonus e una discreta percentuale sulla futura rivendita.
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