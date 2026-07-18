Nel pastone di mercato pubblicato su Tuttosport, Nicolò Schira scrive brevemente anche della Fiorentina. Ecco quanto si legge sul quotidiano:
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Tuttosport: “Per il dopo Piccoli la Fiorentina guarda in casa del Sassuolo”
Piccoli piace alla Lazio. Ecco chi potrebbe sostituirlo
Scatenata la Fiorentina che è pronta a chiudere l’ennesimo acquisto: in arrivo il centrocampista Oulai dal Trabzonspor per 30 milioni (atterrato in nottata all'aeroporto di Bologna, ndr); mentre il calciatore ivoriano è pronto a legarsi fino al 2031 alla formazione viola, che, dopo aver ceduto il laterale sinistro Gosens allo Schalke (prestito con obbligo di riscatto a 2,5 milioni), come esterno offensivo punta Bakayoko (Lipsia) e pensa a Pinamonti (Sassuolo) al posto di Piccoli. Quest’ultimo appare tra coloro che possono partire ed è stato sondato dalla Lazio insieme a Kennedy (Fluminense).
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