VIDEO – Ecco Oulai! Il centrocampista è atterrato nella notte a Bologna

Dopo una giornata surreale, l'ivoriano Christ Inao Oulai è pronto a firmare con la Fiorentina

Christ Inao Oulai è arrivato in Italia: il centrocampista classe 2006 è atterrato dopo le 1.00 di notte a Bologna per raggiungere Firenze e percorrere l'iter che porterà all'ufficialità del suo acquisto da parte della Fiorentina.