Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato VIDEO – Ecco Oulai! Il centrocampista è atterrato nella notte a Bologna

calciomercato

VIDEO – Ecco Oulai! Il centrocampista è atterrato nella notte a Bologna

VIDEO – Ecco Oulai! Il centrocampista è atterrato nella notte a Bologna - immagine 1
Dopo una giornata surreale, l'ivoriano Christ Inao Oulai è pronto a firmare con la Fiorentina
Redazione VN

Christ Inao Oulai è arrivato in Italia: il centrocampista classe 2006 è atterrato dopo le 1.00 di notte a Bologna per raggiungere Firenze e percorrere l'iter che porterà all'ufficialità del suo acquisto da parte della Fiorentina.

I dettagli

—  

Oulai è viola per una cifra che, tra 25 milioni di euro di parte fissa, 4 di bonus e il 10% sulla futura rivendita, si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Contratto fino al 2031 per il 20enne, che quindi diventa il quinto acquisto della sessione estiva in attesa di Valdepenas già chiuso virtualmente per la fascia sinistra.

Leggi anche
Dalla Turchia: “Accordo raggiunto per Oulai. Ecco la durata del contratto”
Oulai procede nonostante tutto. Di Marzio: “Si sta chiudendo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA