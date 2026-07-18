Christ Inao Oulai è arrivato in Italia: il centrocampista classe 2006 è atterrato dopo le 1.00 di notte a Bologna per raggiungere Firenze e percorrere l'iter che porterà all'ufficialità del suo acquisto da parte della Fiorentina.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato VIDEO – Ecco Oulai! Il centrocampista è atterrato nella notte a Bologna
calciomercato
VIDEO – Ecco Oulai! Il centrocampista è atterrato nella notte a Bologna
Dopo una giornata surreale, l'ivoriano Christ Inao Oulai è pronto a firmare con la Fiorentina
I dettagli—
Oulai è viola per una cifra che, tra 25 milioni di euro di parte fissa, 4 di bonus e il 10% sulla futura rivendita, si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Contratto fino al 2031 per il 20enne, che quindi diventa il quinto acquisto della sessione estiva in attesa di Valdepenas già chiuso virtualmente per la fascia sinistra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA