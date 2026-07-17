Il "giallo Oulai" potrebbe finalmente essere arrivato a una conclusione dopo una giornata a dir poco caotica attorno al centrocampista ivoriano. Come riporta su X il giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu la strada verso l'arrivo alla Fiorentina del classe 2005 sembra definitivamente spianata, con il club viola che ha raggiunto l'intesa per un accordo di quattro anni con opzione per il quinto.
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Dalla Turchia: “Accordo raggiunto per Oulai. Ecco la durata del contratto”
La telenovela Christ Inao Oulai sta per giungere alla sua conclusione. E' la volta buona?
Come riporta lo stesso giornalista, il volo di Christ Inao Oulai per l'Italia partirà alle ore 23 turche per firmare il contratto ufficiale e successivamente sottoporsi alle visite mediche. Lieto fine? Non è la giornata giusta per sbilanciarsi, ma tutti gli indizi portano nella direzione... viola.
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