La permanenza di Dodò alla Fiorentina è tutt'altro che certa visto anche che i tentativi per rinnovare il contratto non sono andati, al momento, a buon fine. In tal senso, come vi abbiamo riportato, è da registrare il gradimento della Roma per il brasiliano. La società giallorossa, ceduto Celik alla Juventus, è alla ricerca di difensori. Ecco quanto si legge sul Corriere dello Sport:
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VIOLA NEWS news viola stampa Cor. Sport: “Roma, accelerata per Dodò. La valutazione della Fiorentina”
Corriere dello Sport
Cor. Sport: “Roma, accelerata per Dodò. La valutazione della Fiorentina”
Roma a caccia di un terzino destro dopo la cessione di Celik alla Juventus
Attualmente mancherebbe infatti un terzino destro, l’esterno sinistro che sulla carta avrebbe dovuto alternarsi a Celik e Wesley e pure un centrale di difesa in più, visto che il turco ha spesso agito da centrale di destra o di sinistra anche a gara in corso. Il rinnovo di Zeki avrebbe consentito alla Roma di concentrarsi su un solo acquisto sulle corsie: l’ater ego del turco e del brasiliano, appunto. Adesso serviranno due innesti per le fasce e sarà inoltre necessario cautelarsi con un centrale in più che possa far rifiatare i titolari Mancini, N’Dicka e Hermoso, visto che i soli Ghilardi e Ziolkowski non potranno bastare. Anche per questa ragione ieri la Roma avrebbe compiuto una decisa accelerata per riavvicinarsi a Dodò, già contattato circa un mese fa e che la Fiorentina valuta più di 15 milioni di euro. Il gradimento del calciatore è elevato, così come quello di Gasp che accoglierebbe a braccia aperte l’esterno per colorare di verdeoro le corsie giallorosse.
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