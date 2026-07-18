Cor. Sport: “Roma, accelerata per Dodò. La valutazione della Fiorentina”

La permanenza di Dodò alla Fiorentina è tutt'altro che certa visto anche che i tentativi per rinnovare il contratto non sono andati, al momento, a buon fine. In tal senso, come vi abbiamo riportato, è da registrare il gradimento della Roma per il brasiliano. La società giallorossa, ceduto Celik alla Juventus, è alla ricerca di difensori. Ecco quanto si legge sul Corriere dello Sport: