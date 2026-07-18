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Corriere dello Sport

Cor. Sport: “Per Bakayoko servono almeno 20 milioni”

Cor. Sport: “Per Bakayoko servono almeno 20 milioni” - immagine 1
Il giocatore potrebbe preferire una nuova avventura anziché restare al Lipsia
Redazione VN

Il mercato della Fiorentina non si ferma certo a Christ Oulai, atterrato in nottata all'aeroporto di Bologna. Fabio Paratici adesso si deve concentrare sugli esterni di cui necessita il 4-3-3 di Fabio Grosso. Ecco cosa scrive a tal proposito il Corriere dello Sport:

(...) Sempre in corso la ricerca di un esterno offensivo. Il nome di Johan Bakayoko non è mai tramontato, anzi, i contatti degli ultimi giorni con il Lipsia confermano il gradimento del ds Paratici che sa di dover andare spedito nel processo di ricostruzione della rosa. I tedeschi non sono così convinti di voler cedere Bakayoko, ma dovranno fare i conti con i desideri del calciatore che potrebbe preferire una nuova avventura. Servirebbero almeno 20 milioni.

 

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