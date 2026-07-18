Il mercato della Fiorentina non si ferma certo a Christ Oulai, atterrato in nottata all'aeroporto di Bologna. Fabio Paratici adesso si deve concentrare sugli esterni di cui necessita il 4-3-3 di Fabio Grosso. Ecco cosa scrive a tal proposito il Corriere dello Sport:
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VIOLA NEWS news viola stampa Cor. Sport: “Per Bakayoko servono almeno 20 milioni”
Corriere dello Sport
Cor. Sport: “Per Bakayoko servono almeno 20 milioni”
Il giocatore potrebbe preferire una nuova avventura anziché restare al Lipsia
(...) Sempre in corso la ricerca di un esterno offensivo. Il nome di Johan Bakayoko non è mai tramontato, anzi, i contatti degli ultimi giorni con il Lipsia confermano il gradimento del ds Paratici che sa di dover andare spedito nel processo di ricostruzione della rosa. I tedeschi non sono così convinti di voler cedere Bakayoko, ma dovranno fare i conti con i desideri del calciatore che potrebbe preferire una nuova avventura. Servirebbero almeno 20 milioni.
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