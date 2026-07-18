Dopo una giornata, quella di venerdì 17 luglio, a dir poco surreale, Christ Inao Oulai è sbarcato in nottata all'aeroporto di Bologna. Il centrocampista classe 2006 si accinge, quindi, a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Repubblica Firenze pone l'accento sulla mediana di qualità a disposizione di Fabio Grosso. Ecco quanto si legge sul quotidiano:
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VIOLA NEWS news viola stampa Rep: “Centrocampo di qualità e fraseggio. Oulai e Fagioli non sono alternative”
Repubblica Firenze
Rep: “Centrocampo di qualità e fraseggio. Oulai e Fagioli non sono alternative”
Nella testa di Grosso e Paratici i due sono complementari e non alternative
(...) Oulai diventerà una nuova pedina del centrocampo di Grosso, andando ad arricchire di qualità una mediana pensata per una squadra di palleggio. E qui entra in scena l’aspetto tecnico tattico: per quanto in un primo momento l’acquisto di Oulai poteva essere visto come un prologo all’addio di Fagioli, in realtà nella testa di Grosso e Paratici i due sono complementari e non alternative. In sostanza un centrocampo di qualità in cui la struttura fisica è volta al fraseggio e alle doti tecniche, con un cambio di paradigma importante rispetto al passato.
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