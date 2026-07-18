Repubblica sugli esterni: “Paratici guarda a campionati importanti”

Paratici sta trattando calciatori importanti, nomi non ancora usciti e nelle prossime ore accelererà per dare a Grosso pedine nuove per il suo 4-3-3

Fiorentina scatenata sul mercato. In nottata è arrivato Crist Oulai, atterrato all'aeroporto di Bologna. Fabio Paratici, però, non si ferma perché il nuovo allenatore viola, Fabio Grosso, ha bisogno di esterni per il suo 4-3-3. Ecco, infatti, cosa scrive Repubblica Firenze. Il quotidiano sottolinea che il direttore sportivo andrà alla ricerca di giocatori importanti: