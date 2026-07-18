Fiorentina scatenata sul mercato. In nottata è arrivato Crist Oulai, atterrato all'aeroporto di Bologna. Fabio Paratici, però, non si ferma perché il nuovo allenatore viola, Fabio Grosso, ha bisogno di esterni per il suo 4-3-3. Ecco, infatti, cosa scrive Repubblica Firenze. Il quotidiano sottolinea che il direttore sportivo andrà alla ricerca di giocatori importanti:
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VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica sugli esterni: “Paratici guarda a campionati importanti”
Repubblica Firenze
Repubblica sugli esterni: “Paratici guarda a campionati importanti”
Paratici sta trattando calciatori importanti, nomi non ancora usciti e nelle prossime ore accelererà per dare a Grosso pedine nuove per il suo 4-3-3
Paratici, nel suo stile, sta trattando calciatori importanti, nomi non ancora usciti e nelle prossime ore accelererà per dare a Grosso pedine nuove per il suo 4-3-3. Nel roster dei nomi Bakayoko del Lipsia piace, Koleosho pare tramontato e occhio quindi a nomi forti, da campionati importanti. Del resto, come detto, quella degli esterni resta un nodo da risolvere: nell’amichevole di domani, stando alle prove tattiche dell’allenamento di ieri, gli esterni titolari saranno Gudmundsson e Jimenez, con Fortini e il giovane Deli o Pirrò come alternative. Insomma giocatori adattati per la situazione e la contingenza e non gente di ruolo su cui poi impostare una stagione.
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