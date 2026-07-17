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VN – Gasperini “gradisce” Dodò. Si scalda la pista-Roma per il terzino

dodo schira
La Roma cerca un esterno destro, e uno dei profili più graditi a Gasperini è quello di Dodò
Nicolò Schira

Smaltita la delusione per il mancato rinnovo di Zeki Celik, soffiato alla Roma dalla Juventus, il club giallorosso è ufficialmente alla ricerca di un esterno destro per la stagione che segna il ritorno in Champions League. Uno dei nomi più graditi a Gianpiero Gasperini è Dodò, da ormai un anno in odore di cessione alla Fiorentina.

Il contratto con i viola del brasiliano scade la prossima estate, e i margini per il rinnovo sono ormai vicini allo zero dopo mesi di trattative che non hanno portato alla fumata bianca. La destinazione è gradita, la pista si scalda: nelle prossime ore si capirà se tra i due club ci sarà margine di trattativa.

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