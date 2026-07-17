Con la trattativa con Inao Oulai che avanza, la figura di Tolu Arokodare si allontana dalla Fiorentina. Il nigeriano resta comunque un nome in orbita viola, nonostante la stagione passata in Premier. Arokodare è fuori dal progetto tecnico dei Wolves, anche se, come scrive L'express and Star, l'ex Genk partirà nel ritiro portoghese della squadra. Il suo destino però non cambierà, visto che la dirigenza aspetta l'offerta giusta per cederlo.
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Dall’Inghilterra: “Arokodare va in ritiro con i Wolves. Ma il destino non cambia”
Arokodare partirà con il Wolverhampton per il ritiro, ma non cambierà il suo destino
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