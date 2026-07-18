Uno degli obiettivi di mercato della Fiorentina è Kristian Thorstved, pupillo di Fabio Grosso che l'ha allenato al Sassuolo. Il Corriere dello Sport sottolinea come la pista che porta al centrocampista norvegese, impegnato al mondiale fino a pochi giorni fa, non sia tramontata. Ecco quanto si legge sul quotidiano:
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VIOLA NEWS news viola stampa Cor. Sport su Thorstvedt: “La chiave potrebbe essere Comuzzo. Piace al Sassuolo”
Corriere dello Sport
Cor. Sport su Thorstvedt: “La chiave potrebbe essere Comuzzo. Piace al Sassuolo”
Fiorentina e Sassuolo stanno discutendo delle contropartite tecniche da inserire nella trattativa
Non è tramontata la pista che porta a Thorstvedt. Il norvegese ha un’intesa con la Fiorentina, che proprio per questo punta a spendere il meno possibile per prelevarlo e lo ha fatto capire al Sassuolo. Il quale col passare dei giorni si sta convincendo ad accettare l’inserimento di una contropartita tecnica. La preferita è Brescianini, ma in ballo ci sono pure Sohm e Fabbian. Senza contare Commuzzo, che piace tanto ai neroverdi e che la società viola darebbe in prestito secco o al massimo con diritto di riscatto fissato a 15-20 milioni. Le parti continuano a trattare per provare a raggiungere un accordo. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare sviluppi.
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