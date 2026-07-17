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Quanto entusiasmo a Firenze. Gli abbonamenti salgono a quota 9000

Quanto entusiasmo a Firenze. Gli abbonamenti salgono a quota 9000 - immagine 1
Gli abbonamenti in casa Fiorentina continuano a salire. L'entusiasmo c'è per il popolo viola
Redazione VN

Al popolo viola seriva un'iniezione di fiducia dopo l'ultima stagione. Fabio Paratici e la società hanno colto questa necessità, portando avanti un mercato importante. Non è un caso se i dati relativi agli abbonamenti siano ottimi. Da lunedì chi si era abbonato nella scorsa stagione ha potuto rinnovare la propria tessera. La Fiorentina fa sapere che la quota di abbonamenti sottoscritti è 9000. Le limitazioni del Franchi incideranno ovviamente sulla quota finale, ma la sensazione è che l'entusiasmo non manchi.

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