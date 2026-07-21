La mini tournée inglese della Fiorentina si aprirà con l'amichevole contro il QPR al Matrade Loftus Road Stadium di Londra. La partita verrà giocata sabato 25 luglio alle ore 16:00. Per chi volesse seguire la Fiorentina in trasferta i settori dedicati ai tifosi viola sono: Achilleus Security Stand Upper – Block Y3 and Block Y4. I prezzi: Adulti - £ 15; Over 63 - £ 10; Under 23 - £ 1; Under 18 - £ 10; Da 2 a 7 anni - £ 1.
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VIOLA NEWS news viola QPR-Fiorentina, 25 luglio ore 16:00: biglietti e info per i tifosi viola
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QPR-Fiorentina, 25 luglio ore 16:00: biglietti e info per i tifosi viola
Tutte le info per i tifosi della Fiorentina che vogliono seguire la squadra viola in trasferta
Come raggiungere lo stadio—
Dal centro di Londra lo stadio dista circa 35 minuti in macchina. Con i mezzi invece la è consigliato prendere la metro alla fermata Marble Arch e scendere a White City: da qui solo 10 minuti a piedi e si è giunti allo stadio (20 minuti totali).
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