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QPR-Fiorentina, 25 luglio ore 16:00: biglietti e info per i tifosi viola

QPR-Fiorentina, 25 luglio ore 16:00: biglietti e info per i tifosi viola - immagine 1
Tutte le info per i tifosi della Fiorentina che vogliono seguire la squadra viola in trasferta
Redazione VN

La mini tournée inglese della Fiorentina si aprirà con l'amichevole contro il QPR al Matrade Loftus Road Stadium di Londra. La partita verrà giocata sabato 25 luglio alle ore 16:00. Per chi volesse seguire la Fiorentina in trasferta i settori dedicati ai tifosi viola sono: Achilleus Security Stand Upper – Block Y3 and Block Y4. I prezzi: Adulti - £ 15; Over 63 - £ 10; Under 23 - £ 1; Under 18 - £ 10; Da 2 a 7 anni - £ 1.

Come raggiungere lo stadio

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Dal centro di Londra lo stadio dista circa 35 minuti in macchina. Con i mezzi invece la è consigliato prendere la metro alla fermata Marble Arch e scendere a White City: da qui solo 10 minuti a piedi e si è giunti allo stadio (20 minuti totali).

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