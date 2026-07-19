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Ritiro viola, cambio programma per domani. E martedì allenamento a porte aperte

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Cambio di programma nella tabella di marcia della Fiorentina. Domani non è più previsto l'allenamento, mentre martedì seduta a porte aperte.
Redazione VN

Cambio di programma nella tabella di marcia della Fiorentina di Fabio Grosso. Come appreso da Violanews, infatti, domani pomeriggio non è più previsto l'allenamento, mentre per quanto riguarda la giornata di martedì sarà prevista una seduta pomeridiana di allenamento a porte aperte presso lo stadio Curva Fiesole del Viola Park.

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