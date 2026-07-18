Radu Dragusin ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola Dragusin: “Faremo una grande stagione. L’accoglienza è stata incredibile”
Il difensore
Dragusin: “Faremo una grande stagione. L’accoglienza è stata incredibile”
Il difensore parla a margine dell'allenamento
Le parole del difensore—
"Lavoriamo tanto, due allenamenti al giorno, spingiamo per essere pronti per l'inizio della stagione. L'accoglienza? Per me è stata incredibile ma conoscevo tanti compagni quindi è stato facile. Come detto siamo tutti focalizzati sulla prossima stagione, anche i ragazzi della Primavera hanno voglia di migliorarsi e vincere, sono sicuro che faremo bene"
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