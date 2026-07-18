Dragusin: “Faremo una grande stagione. L’accoglienza è stata incredibile”

Le parole del difensore

"Lavoriamo tanto, due allenamenti al giorno, spingiamo per essere pronti per l'inizio della stagione. L'accoglienza? Per me è stata incredibile ma conoscevo tanti compagni quindi è stato facile. Come detto siamo tutti focalizzati sulla prossima stagione, anche i ragazzi della Primavera hanno voglia di migliorarsi e vincere, sono sicuro che faremo bene"