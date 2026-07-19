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Anche la Fiorentina ufficializza Richardson al Le Havre: il comunicato

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Il comunicato della Fiorentina sul passaggio di Amir Richardson al Le Havre
Redazione VN

Dopo il comunicato del Le Havre anche la Fiorentina ha ufficializzato il trasferimento di Amir Richardson al club francese. La nota della società viola sui propri canali ufficiali:

ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Amir Richardson all' Havre Athletic Club.

Per il centrocampista si tratta di un ritorno nella squadra che lo ha lanciato nel calcio professionistico.

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