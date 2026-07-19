Dopo il comunicato del Le Havre anche la Fiorentina ha ufficializzato il trasferimento di Amir Richardson al club francese. La nota della società viola sui propri canali ufficiali:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola Anche la Fiorentina ufficializza Richardson al Le Havre: il comunicato
news viola
Anche la Fiorentina ufficializza Richardson al Le Havre: il comunicato
Il comunicato della Fiorentina sul passaggio di Amir Richardson al Le Havre
ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Amir Richardson all' Havre Athletic Club.
Per il centrocampista si tratta di un ritorno nella squadra che lo ha lanciato nel calcio professionistico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA