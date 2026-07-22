Dalle prime informazioni ufficiali relative alla formazione della Fiorentina per l’amichevole contro il Gubbio emerge un dettaglio che non passa inosservato: David De Gea dovrebbe essere ancora il capitano della squadra viola.
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Fiorentina, Grosso ha il suo capitano? Chi ha scelto contro il Gubbio
Casualità o scelta definitiva? Le prime indicazioni dalla formazioni ufficiali di Fiorentina-Gubbio
Il portiere spagnolo aveva già indossato la fascia nella seconda parte della scorsa stagione, dopo il passaggio di consegne con Luca Ranieri, che aveva ricoperto il ruolo di capitano nella prima parte dell’annata. Ruolo che è stato confermato nella prima uscita stagionale dopo l'allenamento congiunto con la Primavera.
Non si tratta ancora di una decisione definitiva e formalizzata ufficialmente dalla società o da mister Fabio Grosso, ma rappresenta comunque una prima indicazione importante sulle gerarchie all’interno dello spogliatoio della nuova Fiorentina.
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