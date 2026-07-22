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Fiorentina femminile, calendario completo della Serie A 26/27: Juve alla quinta!

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Segu qui LIVE gli aggiornamenti sul nuovo calendario della Fiorentina femminile
Matteo Torniai Redattore 

È iniziato il conto alla rovescia per la nuova stagione della Serie A Women Athora 2026-27. Nella giornata di oggi, mercoledì 22 luglio, è stato svelato il calendario completo del massimo campionato femminile italiano. 22 giornate per incoronare la migliore squadra femminile d'Italia. Qui su Violanews vi riportiamo i primi impegni e i big match che dovrà affrontare la squadra di Pablo Pinones-Arce.

La nuova stagione prenderà ufficialmente il via nel weekend del 26-27 settembre, mentre l’ultima giornata è in programma il 15-16 maggio 2027. Riflettori puntati sulla Roma campione in carica, chiamata a difendere il titolo conquistato nella scorsa stagione, e sul Como 1907 Women, neopromosso dopo il successo ottenuto in Serie B.

Per quanto riguarda la copertura televisiva, DAZN trasmetterà integralmente il campionato, mentre una partita per ogni turno sarà visibile anche in chiaro sui canali Rai.

Le date della Serie A Women Athora 2026-27

—  

  • Prima giornata: 26-27 settembre 2026

  • Ultima giornata: 15-16 maggio 2027

    • Soste previste:

  • 10-11 ottobre (impegni delle Nazionali)

  • 28-29 novembre (impegni delle Nazionali)

  • 5-6 dicembre (impegni delle Nazionali)

  • Dal 19 dicembre al 10 gennaio (sosta natalizia e Supercoppa Women)

  • 27-28 febbraio (impegni delle Nazionali)

  • 6-7 marzo (impegni delle Nazionali)

  • 27-28 marzo (ritorno semifinali di Coppa Italia e festività pasquali)

  • 17-18 aprile e 24-25 aprile (impegni delle Nazionali)

    • PRIMA GIORNATA

    —  

    Inter-Fiorentina

    QUINTA GIORNATA

    —  

    Fiorentina-Juventus

    SETTIMA GIORNATA

    —  

    Fiorentina-Lazio

    NONA GIORNATA

    —  

    Milan-Fiorentina

    UNDICESIMA GIORNATA

    —  

    Roma-Fiorentina

    Girone di ritorno

    —  

    Il girone di ritorno sarà a specchio rispetto al girone di andata. La prima giornata (vs Inter) corrisponderà alla dodicesima (la prima di ritorno) e così via.

    IL CALENDARIO COMPLETO

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