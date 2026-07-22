È iniziato il conto alla rovescia per la nuova stagione della Serie A Women Athora 2026-27. Nella giornata di oggi, mercoledì 22 luglio, è stato svelato il calendario completo del massimo campionato femminile italiano. 22 giornate per incoronare la migliore squadra femminile d'Italia. Qui su Violanews vi riportiamo i primi impegni e i big match che dovrà affrontare la squadra di Pablo Pinones-Arce.
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Fiorentina femminile, calendario completo della Serie A 26/27: Juve alla quinta!
La nuova stagione prenderà ufficialmente il via nel weekend del 26-27 settembre, mentre l’ultima giornata è in programma il 15-16 maggio 2027. Riflettori puntati sulla Roma campione in carica, chiamata a difendere il titolo conquistato nella scorsa stagione, e sul Como 1907 Women, neopromosso dopo il successo ottenuto in Serie B.
Per quanto riguarda la copertura televisiva, DAZN trasmetterà integralmente il campionato, mentre una partita per ogni turno sarà visibile anche in chiaro sui canali Rai.
Le date della Serie A Women Athora 2026-27—
Soste previste:
PRIMA GIORNATA—
Inter-Fiorentina
QUINTA GIORNATA—
Fiorentina-Juventus
SETTIMA GIORNATA—
Fiorentina-Lazio
NONA GIORNATA—
Milan-Fiorentina
UNDICESIMA GIORNATA—
Roma-Fiorentina
Girone di ritorno—
Il girone di ritorno sarà a specchio rispetto al girone di andata. La prima giornata (vs Inter) corrisponderà alla dodicesima (la prima di ritorno) e così via.
IL CALENDARIO COMPLETO
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