Fiorentina femminile, calendario completo della Serie A 26/27: Juve alla quinta!

È iniziato il conto alla rovescia per la nuova stagione della Serie A Women Athora 2026-27. Nella giornata di oggi, mercoledì 22 luglio, è stato svelato il calendario completo del massimo campionato femminile italiano. 22 giornate per incoronare la migliore squadra femminile d'Italia. Qui su Violanews vi riportiamo i primi impegni e i big match che dovrà affrontare la squadra di Pablo Pinones-Arce.