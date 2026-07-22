Continuano le conferenze stampa di presentazione in casa Fiorentina. Dopo quella di Arthur Atta, Radu Dragusin e Viery, arriva la volta di Alex Jimenez.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Conferenza stampa di presentazione: domani alle 12:00 è il turno di Jimenez
news viola
Conferenza stampa di presentazione: domani alle 12:00 è il turno di Jimenez
Giovedì 23 luglio Alex Jimenez si presenterà in conferenza stampa come nuovo giocatore della Fiorentina
La Fiorentina, attraverso i propri canali ufficiali, fa sapere che domani, giovedì 23 luglio, alle ore 12:00, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, ci sarà la conferenza stampa del terzino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA