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Conferenza stampa di presentazione: domani alle 12:00 è il turno di Jimenez

Conferenza stampa di presentazione: domani alle 12:00 è il turno di Jimenez - immagine 1
Giovedì 23 luglio Alex Jimenez si presenterà in conferenza stampa come nuovo giocatore della Fiorentina
Redazione VN

Continuano le conferenze stampa di presentazione in casa Fiorentina. Dopo quella di Arthur Atta, Radu Dragusin e Viery, arriva la volta di Alex Jimenez.

La Fiorentina, attraverso i propri canali ufficiali, fa sapere che domani, giovedì 23 luglio, alle ore 12:00, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, ci sarà la conferenza stampa del terzino.

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