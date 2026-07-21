Dopo l'allenamento pomeridiano al Viola Park, ai canali ufficiali del club viola ha parlato il centrocampista Marco Brescianini, principalmente utilizzato in questi giorni da Fabio Grosso come terzino sinistro:
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VIOLA NEWS news viola ultime notizie Brescianini: “I nuovi si stanno integrando bene. Ci dobbiamo conoscere meglio”
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Brescianini: “I nuovi si stanno integrando bene. Ci dobbiamo conoscere meglio”
Le parole di Brescianini dopo l'allenamento di oggi pomeriggio al Viola Park
Siamo all'inizio e c'è un po' di stanchezza, ma dobbiamo metterci tutti a disposizione, siamo partiti con il piglio giusto e vogliamo fare una grande stagione. Dove serve ci si mette, siamo professionisti e si fa il meglio. Come sta andando il ritiro? Molto bene, il mister si vede che ha grandissima fame e ci sta trasmettendo tutti i suoi principi, ora avremo questa breve parentesi in Inghilterra e in Austria e cercheremo di metterci alla prova contro squadre che dal punto di vista della preparazione sono un pochino più avanti di noi però ci serve per mettere benzina per il campionato. I nuovi innesti e i giovani? Stanno andando molto bene, sono entrati bene in squadra e lo si vede dalle giocate. Sono ragazzi intelligenti e questo li aiuta ad integrarsi al meglio, poi nel calcio c'è solo una lingua: ci dobbiamo conoscere meglio tutti però siamo a un buon punto. Cosa chiedo a me stesso? E' un'annata storica, a livello di squadra vogliamo fare bene, abbiamo la mentalità giusta, a livello personale voglio sempre migliorarmi giorno dopo giorno e mettere un tassello in più nel mio bagaglio.
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