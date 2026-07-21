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Brescianini: “I nuovi si stanno integrando bene. Ci dobbiamo conoscere meglio”

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Le parole di Brescianini dopo l'allenamento di oggi pomeriggio al Viola Park
Pier F. Montalbano
Pier F. Montalbano Redattore 

Dopo  l'allenamento pomeridiano al Viola Park, ai canali ufficiali del club viola ha parlato il centrocampista Marco Brescianini, principalmente utilizzato in questi giorni da Fabio Grosso come terzino sinistro:

Siamo all'inizio e c'è un po' di stanchezza, ma dobbiamo metterci tutti a disposizione, siamo partiti con il piglio giusto e vogliamo fare una grande stagione. Dove serve ci si mette, siamo professionisti e si fa il meglio. Come sta andando il ritiro? Molto bene, il mister si vede che ha grandissima fame e ci sta trasmettendo tutti i suoi principi, ora avremo questa breve parentesi in Inghilterra e in Austria e cercheremo di metterci alla prova contro squadre che dal punto di vista della preparazione sono un pochino più avanti di noi però ci serve per mettere benzina per il campionato. I nuovi innesti e i giovani? Stanno andando molto bene, sono entrati bene in squadra e lo si vede dalle giocate. Sono ragazzi intelligenti e questo li aiuta ad integrarsi al meglio, poi nel calcio c'è solo una lingua: ci dobbiamo conoscere meglio tutti però siamo a un buon punto. Cosa chiedo a me stesso? E' un'annata storica, a livello di squadra vogliamo fare bene, abbiamo la mentalità giusta, a livello personale voglio sempre migliorarmi giorno dopo giorno e mettere un tassello in più nel mio bagaglio.

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