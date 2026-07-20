Pep Guardiola non è più soltanto una suggestione per la panchina della Nazionale italiana. Secondo quanto riportato in esclusiva da Sky Sport, l'ex tecnico del Manchester City avrebbe incontrato nello scorso fine settimana Paolo Maldini e Leonardo a Barcellona, in un summit che sarebbe durato diverse ore.
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Guardiola ct, il sogno diventa realtà? Sky: “Colloqui con Maldini e Leonardo”
Prende incredibilmente quota la candidatura di Pep Guardiola come possibile commissario tecnico dell'Italia
L’incontro rappresenta un primo, concreto tentativo di verificare la disponibilità dell’allenatore catalano a diventare il prossimo commissario tecnico dell’Italia. Al momento non esistono ancora certezze sull’esito dei colloqui, ma la candidatura di Guardiola appare oggi molto più reale rispetto a quanto si potesse immaginare fino a pochi giorni fa.
Nei prossimi giorni potrebbero emergere ulteriori sviluppi, mentre la Federazione continua a valutare diversi profili per il futuro della panchina azzurra. Come confermato anche dal presidente della FIGC Giovanni Malagò, la lista dei possibili candidati non si limita ai nomi di Roberto Mancini e Andrea Pirlo.
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