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La conferenza stampa di Viery, ore 12.00: seguila con noi in diretta testuale

Viery
La conferenza stampa di presentazione del nuovo difensore della Fiorentina: ecco Viery Fernandes Santos Lopez
Matteo Bardelli Redattore 

Dopo le presentazioni di Atta e Dragusin, questa mattina in casa Fiorentina è arrivato il momento della conferenza stampa di Viery Fernandes Santos Lopes, detto Viery. L'inizio è fissato per le ore 12.00: segui con Violanews.com la diretta testuale

 

 

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