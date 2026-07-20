Dopo le presentazioni di Atta e Dragusin, questa mattina in casa Fiorentina è arrivato il momento della conferenza stampa di Viery Fernandes Santos Lopes, detto Viery. L'inizio è fissato per le ore 12.00: segui con Violanews.com la diretta testuale
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La conferenza stampa di Viery, ore 12.00: seguila con noi in diretta testuale
La conferenza stampa di presentazione del nuovo difensore della Fiorentina: ecco Viery Fernandes Santos Lopez
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