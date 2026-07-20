Chi è Walter Kannemann, il modello che Viery ha citato assieme a Sergio Ramos

Un nome tutt'altro che scontato, quello di Kannemann, che Viery ha indicato come suo mentore

Federico Targetti Caporedattore 20 luglio 2026 (modifica il 20 luglio 2026 | 17:00)

"Io mi ispiro a giocatori come Sergio Ramos e altri con cui sono cresciuto nel Gremio, come Walter Kannemann che guardo spesso. Sono un calciatore molto forte nell'uno contro uno, ma ho ancora margini di crescita e non vedo l'ora di ampliarli".

Così Viery nella sua conferenza stampa di presentazione come nuovo difensore della Fiorentina. Di Sergio Ramos sappiamo praticamente tutto, ma chi è questo Kannemann? Ebbene, è presto detto: Kannemann è una bandiera del Gremio, che lo ha preso 10 anni fa, il 15 luglio 2016 dall'Atlas, in Messico, quando aveva già vinto una Copa Libertadores vinta con il San Lorenzo nel 2014.

"È un leader, un giocatore che dà tutto, e piace ai tifosi. Mi piace molto Kannemann sia come giocatore che come persona; è un esempio per gli altri", ha detto Renato Portaluppi, che ha allenato il difensore dal 2016 al 2021 e dal 2022 al 2024, vincendo subito una Copa do Brasil e una Copa Libertadores l'anno successivo, avviando un ciclo di grandi successi.

Kannemann nei 10 anni col Gremio —

341 partite ufficiali

5 gol

7 assist

31.816 minuti in campo

Copa Libertadores (2017)

Coppa del Brasile (2016)

Recopa Sudamericana (2018)

Campionato Gaúcho (2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024 e 2026).

Recopa Gaúcha (2019, 2021, 2022 e 2023).

Le sue ottime prestazioni al Grêmio gli valsero la prima convocazione in nazionale nel 2018. Nel 2022, era nella lista preliminare del CT Lionel Scaloni per i Mondiali, ma fu escluso dalla rosa poi campione. Un legame così forte con il Grêmio e il Rio Grande do Sul ha portato il giocatore a ottenere la cittadinanza brasiliana nel marzo di quest'anno. È il secondo giocatore straniero con il maggior numero di presenze nel Grêmio, dietro solo all'uruguaiano Atílio Ancheta, 428 partite.

Negli ultimi anni, il difensore ha dovuto fare i conti con problemi fisici, soprattutto a partire dal 2021. Un infortunio all'anca lo ha tenuto fuori dai giochi per gran parte della stagione, compromettendo anche l'inizio del 2022. Nel 2024, un nuovo intervento all'anca ha tenuto il giocatore lontano dai campi per sei mesi. All'inizio di quest'anno, ha subito un infortunio di secondo grado alla coscia sinistra,

Kannemann oggi — "Mi trovo bene qui (a Porto Alegre) e anche la mia famiglia. Vado agli allenamenti con piacere e aspetto il momento in cui il club avrà bisogno di me. Voglio aiutare i miei compagni, questa è la mia mentalità", ha dichiarato all'ex calciatore brasiliano Rafael Sobis. Attualmente è riserva nel Gremio di Luís Castro, ha un contratto fino alla fine del prossimo anno e intende continuare a vivere a Porto Alegre anche dopo il ritiro. Magari farà qualche capatina anche a Firenze, a seguire la crescita del suo ultimo pupillo Viery.