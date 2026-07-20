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Fagioli e la sua situazione di mercato… RIDIAMOCI SU

Fagioli e la sua situazione di mercato… RIDIAMOCI SU - immagine 1
Le vignette in chiave viola di Lorenzo Castellani. Stavolta il protagonista è il centrocampista della Fiorentina, Nicolò Fagioli
Redazione VN

Lorenzo Castellani, noto vignettista di provata fede viola, interpreta a modo suo il futuro di Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina...

Vignetta fagioli

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