In conferenza stampa di presentazione, il nuovo difensore della Fiorentina, Viery, ha parlato di due calciatori che lo stanno aiutando maggiormente dal suo arrivo a Firenze. Queste le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Viery: “Dodò mi sta aiutando tanto, come Dragusin. Radu ha una particolarità”
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Viery: “Dodò mi sta aiutando tanto, come Dragusin. Radu ha una particolarità”
Le parole in conferenza stampa del nuovo difensore della Fiorentina, Viery, sugli aiutati che sta ricevendo da due compagni di squadra
Su Dodò—
Dodò mi ha aiutato da quando sono qui, nella quotidianità. Non abbiamo parlato del suo futuro e non lo faremo. Parliamo di altro, cose che mi possono aiutare per la mia crescita.
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Su Dragusin—
Ho giocato di più con lui in coppia fino ad ora. Parla il portoghese e lo capisce, quindi questo mi aiuta molto. E' un giocatore molto esperto. Per me, comunque, l'importante è lavorare ogni giorno. Non mi importa con chi in coppia.
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