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Viery rivela: “Sento spesso Dunga, tra i viola del passato scelgo lui”

Viery rivela: “Sento spesso Dunga, tra i viola del passato scelgo lui” - immagine 1
Le parole in conferenza stampa del difensore della Fiorentina, Viery, sul calciatore del passato viola a cui si ispira
Matteo Bardelli Redattore 

Il nuovo difensore brasiliano della Fiorentina, Viery, ha parlato in conferenza stampa del giocatore del passato viola a cui si ispira. Queste le sue parole:

Dunga lo conosco bene, visto che è stato anche capitano nel Brasile. Ci parlo spesso, tramite il mio agente, mi dà consigli. Se devo dire un nome a cui ispirarmi, del passato della Fiorentina, è sicuramente lui.

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