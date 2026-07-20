Il nuovo difensore brasiliano della Fiorentina, Viery, ha parlato in conferenza stampa del giocatore del passato viola a cui si ispira. Queste le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Viery rivela: “Sento spesso Dunga, tra i viola del passato scelgo lui”
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Viery rivela: “Sento spesso Dunga, tra i viola del passato scelgo lui”
Le parole in conferenza stampa del difensore della Fiorentina, Viery, sul calciatore del passato viola a cui si ispira
Dunga lo conosco bene, visto che è stato anche capitano nel Brasile. Ci parlo spesso, tramite il mio agente, mi dà consigli. Se devo dire un nome a cui ispirarmi, del passato della Fiorentina, è sicuramente lui.
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