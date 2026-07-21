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Le 5 top news di oggi: Paratici, caccia grossa all’esterno. Tante voci da Roma

Le 5 top news di oggi: Paratici, caccia grossa all’esterno. Tante voci da Roma - immagine 1
Fiorentina e dintorni: Violanews ripropone a chi non avesse avuto modo di consultare il sito in giornata le notizie più importanti
Redazione VN

Non è semplice rimanere sempre connessi, nemmeno al giorno d'oggi con la moltitudine di canali a nostra disposizione: a beneficio di tutti i nostri lettori, Violanews mette assieme ogni sera le news più lette di giornata, spesso provenienti dalle prime ore del giorno e quindi meno accessibili a chi apre il sito dopo essersi dedicato alle proprie mansioni quotidiane.

La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

1 - Garnacho, Alajbegovic & Co. Chi è il mister X di Paratici? Confronto, prezzi e salari

2 - TMW: "Paratici è al lavoro per Soulé". La Fiorentina smentisce informalmente

3 - Valdepeñas è viola: perché non è ancora in Italia. E il mercato terzini continua

4 - Fiorentina-Gubbio, mercoledì ore 19.00. Dove vederla in tv e streaming

5 - Gazzetta: "Dovbyk, c'è il prezzo. Da Roma no a soluzioni in prestito"

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