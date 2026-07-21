TMW: “Paratici a lavoro per Soulè. Le parti stanno cercando l’intesa”

Dopo aver rinforzato la difesa ed il centrocampo, la Fiorentina punta alle ali. Il sistema di Fabio Grosso obbliga Paratici e Goretti a trattare per degli esterni. Secondo Tuttomercatoweb.com, uno dei nomi monitorati è quello di Mati Soulè della Roma. Gli agenti del ragazzo stanno parlando con la dirigenza viola.

La trattativa

Il ragazzo guadagna 2.5 milioni alla Roma, una cifra importante per la Fiorentina. Le parti sono a lavoro per trovare un'intesa, ma l'affare non è semplice. La Roma sta chiudendo per Crysencio Summerville del West Ham, e Soulè potrebbe lasciare la Roma proprio in vista dell'arrivo dell'olandese.