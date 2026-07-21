Intreccio milionario tra Chelsea ed Aston Villa. Di mezzo c’è anche Garnacho

Il mercato di Chelsea ed Aston Villa è entrato nel vivo. I Villans stanno rivoluzionando la loro rosa, con le cessioni di big come Digne, Tielemans e Rogers. Proprio Rogers è ad un passo dal Chelsea, per 117 milioni di sterline. L'affare si sta per concludere. Come scrive The Athletic, le due società stanno parlando anche di Alejandro Garnacho.