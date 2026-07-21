Il mercato di Chelsea ed Aston Villa è entrato nel vivo. I Villans stanno rivoluzionando la loro rosa, con le cessioni di big come Digne, Tielemans e Rogers. Proprio Rogers è ad un passo dal Chelsea, per 117 milioni di sterline. L'affare si sta per concludere. Come scrive The Athletic, le due società stanno parlando anche di Alejandro Garnacho.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Intreccio milionario tra Chelsea ed Aston Villa. Di mezzo c’è anche Garnacho
calciomercato
Intreccio milionario tra Chelsea ed Aston Villa. Di mezzo c’è anche Garnacho
Chelsea ed Aston Villa, di mezzo c'è anche Garnacho. La Fiorentina continua a monitorarlo
L'argentino (con passaporto spagnolo), ha deluso a Londra, e per questo è sul mercato. Anche la Fiorentina lo segue, con la valutazione di 35-40 milioni. L'Aston Villa non sta affondando per Garnacho, considerando veri fattori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA