Dovbyk vuole rilanciarsi. Il Genoa di De Rossi è alla finestra

Artem Dovbyk è alla ricerca della sua rivincita. L'ucraino è seguito da Fiorentina e Genoa

Artem Dovbyk è uno dei nomi in uscita dalla Roma. L'ucraino è reduce da due annate in chiaroscuro, dopo aver brillato in Liga con il Girona. L'attaccante vuole rilanciarsi, e secondo il Corriere dello Sport, il Genoa di De Rossi vorrebbe piazzare il colpo. Dovbyk avrebbe aperto all'ipotesi rossoblu, con la Fiorentina sullo sfondo, visto che Paratici e Goretti stanno seguendo il classe 1997.