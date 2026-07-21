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Dovbyk vuole rilanciarsi. Il Genoa di De Rossi è alla finestra

Dovbyk vuole rilanciarsi. Il Genoa di De Rossi è alla finestra - immagine 1
Artem Dovbyk è alla ricerca della sua rivincita. L'ucraino è seguito da Fiorentina e Genoa
Redazione VN

Artem Dovbyk è uno dei nomi in uscita dalla Roma. L'ucraino è reduce da due annate in chiaroscuro, dopo aver brillato in Liga con il Girona. L'attaccante vuole rilanciarsi, e secondo il Corriere dello Sport, il Genoa di De Rossi vorrebbe piazzare il colpo. Dovbyk avrebbe aperto all'ipotesi rossoblu, con la Fiorentina sullo sfondo, visto che Paratici e Goretti stanno seguendo il classe 1997.

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