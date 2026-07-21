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VIOLA NEWS calciomercato Gazzetta: “Dovbyk, c’è il prezzo. Da Roma no a soluzioni in prestito”

La Gazzetta dello Sport

Gazzetta: “Dovbyk, c’è il prezzo. Da Roma no a soluzioni in prestito”

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Artem Dovbyk è stato offerto alla Fiorentina. Si può fare se esce Kean, ma la Roma vuole cederlo a titolo definitivo. Il prezzo.
Redazione VN

La possibile partenza di Moise Kean dalla Fiorentina ha acceso i fari sull'attacco viola. Nessuno è incedibile, ci mancherebbe, ma perdere il centravanti chiave impone una riflessione importante sulla ricerca di un eventuale sostituto e il DS Paratici non resta a guardare. Ieri è emerso il nome di Dovbyk, ma in generale - spiega La Gazzetta dello Sport - si cercherà un nome all'altezza.

C'è il prezzo

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Secondo la rosea, servirebbero 20 milioni alla Fiorentina per sostenere l'operazione e portare l'ucraino in Toscana: un prezzo accessibile in caso di 40 versati per Kean. Dovbyk è in uscita dalla Roma e i viola avevano pensato a un prestito, ma i giallorossi hanno bisogno di monetizzare e vorrebbero cederlo. In caso di arrivo, sarebbe una scelta "alla Kean", ovvero l'idea di valorizzare un calciatore reduce da una stagione difficile, come fu per l'azzurro. Un ostacolo potrebbe essere l'ingaggio: Dovbyk guadagna 3,5 milioni senza i benefici del decreto crescita.

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