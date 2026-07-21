Gazzetta: “Dovbyk, c’è il prezzo. Da Roma no a soluzioni in prestito”

La possibile partenza di Moise Kean dalla Fiorentina ha acceso i fari sull'attacco viola. Nessuno è incedibile, ci mancherebbe, ma perdere il centravanti chiave impone una riflessione importante sulla ricerca di un eventuale sostituto e il DS Paratici non resta a guardare. Ieri è emerso il nome di Dovbyk , ma in generale - spiega La Gazzetta dello Sport - si cercherà un nome all'altezza.

C'è il prezzo

Secondo la rosea, servirebbero 20 milioni alla Fiorentina per sostenere l'operazione e portare l'ucraino in Toscana: un prezzo accessibile in caso di 40 versati per Kean. Dovbyk è in uscita dalla Roma e i viola avevano pensato a un prestito, ma i giallorossi hanno bisogno di monetizzare e vorrebbero cederlo. In caso di arrivo, sarebbe una scelta "alla Kean", ovvero l'idea di valorizzare un calciatore reduce da una stagione difficile, come fu per l'azzurro. Un ostacolo potrebbe essere l'ingaggio: Dovbyk guadagna 3,5 milioni senza i benefici del decreto crescita.