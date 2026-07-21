L'intreccio di calciomercato in casa Lazio potrebbe finire per toccare da vicino anche le dinamiche della Fiorentina. Come evidenziato nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, la società capitolina sta vivendo una fase di stallo nella trattativa per Sergi Dominguez, centrale della Dinamo Zagabria e obiettivo prioritario per rinforzare la retroguardia. Il match dei preliminari di Champions League disputato dallo spagnolo rende improbabile un suo trasferimento immediato prima del ritorno del 28 luglio, senza contare la distanza economica tra l'offerta laziale (prestito con diritto vincolato alle coppe) e la richiesta da 15 milioni di Boban.
Corriere dello sport
CorSport: Comuzzo idea per la Lazio, ma solo a una condizione
La pista Comuzzo e le condizioni dell'affare—
Di fronte a queste difficoltà, la dirigenza biancoceleste ha iniziato a sondare con attenzione le piste alternative per completare il reparto arretrato. La soluzione più concreta, oltre che favorevole dal punto di vista economico, porta direttamente a Pietro Comuzzo.
Per la Lazio si tratterebbe di un profilo particolarmente gradito anche sotto il profilo regolamentare: essendo un classe 2005 e avendo 21 anni, il suo eventuale tesseramento non andrebbe a pesare sull'indicatore del costo del lavoro allargato. Tuttavia, la pista che conduce al giovane difensore viola viene considerata dal club romano percorribile esclusivamente sulla base di un prestito, condizione su cui la Fiorentina dovrà fare le proprie valutazioni nelle prossime settimane.
© RIPRODUZIONE RISERVATA