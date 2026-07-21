CorSport: Comuzzo idea per la Lazio, ma solo a una condizione

La Lazio registra uno stallo per Dominguez e valuta le alternative in difesa: spunta l'idea Pietro Comuzzo dalla Fiorentina

L'intreccio di calciomercato in casa Lazio potrebbe finire per toccare da vicino anche le dinamiche della Fiorentina. Come evidenziato nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, la società capitolina sta vivendo una fase di stallo nella trattativa per Sergi Dominguez, centrale della Dinamo Zagabria e obiettivo prioritario per rinforzare la retroguardia. Il match dei preliminari di Champions League disputato dallo spagnolo rende improbabile un suo trasferimento immediato prima del ritorno del 28 luglio, senza contare la distanza economica tra l'offerta laziale (prestito con diritto vincolato alle coppe) e la richiesta da 15 milioni di Boban.