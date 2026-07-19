Conclusi i primi giorno di ritiro Rino Gattuso si è reso conto che un attaccante in più serve alla sua Lazio: il solo Ratkov non basta. Dia è reduce da una stagione deprimente, più che da centravanti potrebbe essere utile dietro la punta. Noslin lo vede ala o trequartista. Manca il numero 9.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Lazio su Piccoli, la Fiorentina apre. Ma c’è distanza sulla formula”
Corriere dello Sport
CorSport: “Lazio su Piccoli, la Fiorentina apre. Ma c’è distanza sulla formula”
La Lazio è interessata a Roberto Piccoli per rinforzare l'attacco, ma c'è distanza sulla formula
Roberto Piccoli rimane un'idea in casa biancoceleste, ma la Fiorentina lo può vendere solo facendo una minusvalenza quindi apre per un prestito oneroso con riscatto. La Lazio invece era interessata al prestito gratuito con diritto di opzione. La pista dunque non si scalda. Lo riporta il Corriere dello Sport.
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