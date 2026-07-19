Giampaolo Marchini, sulle pagine della Nazione, analizza il momento della Fiorentina di Fabio Grosso e il mercato di Paratici:
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Marchini: “Le mosse di Paratici dimostrano che la Fiorentina vuole vincere subito”
Giampaolo Marchini, sulle pagine della Nazione, analizza il momento della Fiorentina di Fabio Grosso e il mercato di Paratici
La Fiorentina cambia pelle e Paratici demolisce il passato con un affondo feroce da 30 milioni per Oulai. Una fiammata improvvisa che spiazza la concorrenza, cancellando lo scetticismo di una piazza che ha sofferto e ora è pronta a esplodere d'entusiasmo. La famiglia Commisso ha dato il via libera e il ds non ha badato a spese, regalando a Grosso l'innesto per alzare il tasso tecnico in mediana. Firenze ora smette di nascondersi e inizia a sognare in grande: l'investimento economico è pesante, la pressione mediatica altissima. Questa mossa di pura credibilità («Si chiama Fabio...»), dimostra l'intenzione della proprietà di voler vincere subito, senza compromessi. Un patto con la gloria: Paratici ha avuto il via libera per spostare i confini del possibile, ora l'asticella si alza e nessuno potrà più fuggire dall'ambizione, ora non dichiarata ma certificata, almeno finora, dal mercato.
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