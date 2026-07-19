L'Empoli continua a guardare in casa Fiorentina: dopo Filippo Distefano, gli azzurri hanno chiesto anche Lapo Deli. Il centrocampista mancino classe 2006 è cresciuto nelle giovanili viola e questa settimana è stato aggregato in prima squadra per il ritiro.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive VN – Empoli, ancora occhi in casa Fiorentina: chiesto il centrocampista Lapo Deli
calciomercato
VN – Empoli, ancora occhi in casa Fiorentina: chiesto il centrocampista Lapo Deli
Non solo Distefano, l'Empoli vuole anche Lapo Deli della Fiorentina
Sotto la guida di Daniele Galloppa, Deli ha disputato 35 partite con 2 gol e 4 assist. La Fiorentina punta a dargli esperienza mandandolo a giocare in prestito.
© RIPRODUZIONE RISERVATA