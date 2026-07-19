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VN – Capitolo esuberi: l’Empoli chiede un attaccante. Fatta per Bianco al Modena

VN – Capitolo esuberi: l’Empoli chiede un attaccante. Fatta per Bianco al Modena - immagine 1
La situazione in casa Fiorentina sui giocatori in prestito
Nicolò Schira

L'Empoli guarda in casa Fiorentina per rinforzare l'attacco. Gli azzurri, infatti, hanno chiesto Filippo Distefano, giocatore in prestito alla Carrarese ma di proprietà del club viola. Nella scorsa stagione il classe 2003 ha realizzato tre reti in 20 presenze.

Alessandro Bianco

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Dopo l'esperienza in prestito al PAOK, Alessandro Bianco ha chiuso con il Modena. La Fiorentina manterrà un 50% sulla futura rivendita del giocatore che firmerà un quadriennale.

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