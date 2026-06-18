Non sarà al Paok Salonicco il futuro di Alessandro Bianco. Come scrive Tuttomercatoweb.com, il centrocampista tornerà alla Fiorentina visto che il club greco ha deciso di non esercitare l'opzione - da circa 4 milioni - per acquistare a titolo definitivo il classe 2002.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Paok, niente riscatto per Bianco. Il centrocampista (per ora) tornerà alla base
news viola
Paok, niente riscatto per Bianco. Il centrocampista (per ora) tornerà alla base
Dopo il prestito al Paok Salonicco, Alessandro Bianco tornerà alla Fiorentina: niente riscatto da parte del club greco
Il 15 giugno scadeva la possibilità dei greci per riscattarlo, ma non è detto però che Bianco non possa restare anche la prossima annata in bianconero visto che il Paok potrebbe provare a bussare in casa viola per trattare. Quest'anno non è riuscito a imporsi da titolare ma nonostante questo ha accumulato esperienza in Europa League. Con i viola ha un contratto fino al 30 giugno 2027, intanto rientrerà alla Fiorentina per poi capire quale strada sarà meglio prendere per il suo futuro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA