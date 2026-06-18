La Fiorentina ha scelto ancora una volta l'Inghilterra per la propria tourneè estiva. Le due amichevoli in programma saranno contro Qpr e Watford, una visita londinese. Contro gli Hornets i viola ritroveranno Edoardo Bove, ma non solo. Il tecnico è italiano, Alessio Dionisi. Proprio l'ex Empoli ha parlato al sito ufficiale del club:
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Dionisi: “La Fiorentina farà bene. Sarà una prova impegnativa per noi”
Alessio Dionisi affronterà la Fiorentina in amichevole. Un test probante per il suo Watford
"È un'amichevole importante per noi contro una squadra che conosco, una squadra che sicuramente farà bene in Serie A quest'anno. Sarà una prova impegnativa e stimolante per noi"
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