Dionisi: “La Fiorentina farà bene. Sarà una prova impegnativa per noi”

La Fiorentina ha scelto ancora una volta l'Inghilterra per la propria tourneè estiva. Le due amichevoli in programma saranno contro Qpr e Watford, una visita londinese. Contro gli Hornets i viola ritroveranno Edoardo Bove, ma non solo. Il tecnico è italiano, Alessio Dionisi. Proprio l'ex Empoli ha parlato al sito ufficiale del club: