Ufficializzate le prime due amichevoli estive della Fiorentina quest'anno, durante il ritiro. Entrambe saranno in terra inglese, a fine luglio. La prima sarà contro il Queens Park Rangers, il 25 luglio, a Matrade Loftus Road alle tre del pomeriggio. La seconda, invece, vedrà i viola affrontare il Watford dell'ex Edoardo Bove, il 29 luglio alle ore 19:30 a Vicarage Road. Dunque, entrambe squadre di Championship, ossia Serie B inglese.
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Fiorentina, UFFICIALI le prime due amichevoli estive: saranno in terra inglese
La Fiorentina ha ufficializzato le prime due amichevoli estive di quest'anno: saranno in terra inglese e tra gli avversari ci sarà Bove
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