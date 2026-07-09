Dallo scudetto al Modena: Galloppa potrebbe riabbracciare Trapani dopo il trionfo

Dopo aver conquistato lo scudetto Primavera con la Fiorentina, interrompendo un'attesa lunga 43 anni, il capitano viola Niccolò Trapani è pronto a riabbracciare mister Galloppa .

Il terzino classe 2006 lascia infatti il settore giovanile viola per approdare al Modena, dove ritroverà il volto di colui che lo ha guidato alla vittoria del campionato primavera 2025/26. Il tecnico gialloblù, confrontandosi col club, avrebbe voluto portare con sé anche Harder, che torna al Padova dopo un'ottima stagione in Serie B, e Kouadio, approdato pochi giorni fa al Monza.