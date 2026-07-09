Dopo aver conquistato lo scudetto Primavera con la Fiorentina, interrompendo un'attesa lunga 43 anni, il capitano viola Niccolò Trapani è pronto a riabbracciare mister Galloppa.
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Dallo scudetto al Modena: Galloppa potrebbe riabbracciare Trapani dopo il trionfo
Dallo scudetto Primavera al Modena: Trapani ritrova Galloppa dopo lo storico finale al Viola Park. Continua il progetto di Galloppa
Il terzino classe 2006 lascia infatti il settore giovanile viola per approdare al Modena, dove ritroverà il volto di colui che lo ha guidato alla vittoria del campionato primavera 2025/26. Il tecnico gialloblù, confrontandosi col club, avrebbe voluto portare con sé anche Harder, che torna al Padova dopo un'ottima stagione in Serie B, e Kouadio, approdato pochi giorni fa al Monza.
Con l'arrivo di Trapani, Galloppa ritrova uno dei giocatori con cui ha scritto una pagina importante della storia della Fiorentina, nella speranza, sempre più vicina, di ripartire insieme anche nella nuova esperienza in gialloblù.
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