Arriva anche l'ufficialità dopo le visite mediche. Eddy Kouadio è un nuovo calciatore del Monza. Ad annunciarlo è stato lo stesso club brianzolo con un comunicato:
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Ufficiale, Kouadio passa al Monza in prestito. Il comunicato
Eddy Kouadio è ufficialmente un nuovo calciatore del Monza. Lo ha comunciato il club brianzolo con una nota
Eddy Kouadio è un nuovo calciatore del Monza. Il difensore arriva dalla Fiorentina a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027. Nato a Prato il 7 maggio 2006 e in possesso anche del passaporto ivoriano per le origini dei suoi genitori, dal 2021 entra a far parte del Settore Giovanile viola. Dopo aver compiuto tutta la trafila dall’Under 17 in su, viene aggregato alla Prima Squadra con cui si guadagna la prima convocazione in Serie A proprio per una gara contro il Monza del 1 settembre 2024. Il debutto nella massima serie arriva in Torino-Fiorentina del 31 agosto 2025. Nella stagione 2025-26 esordisce anche in Europa e complessivamente colleziona 5 presenze in Conference League e 3 in Serie A. Difensore duttile e dalle grandi potenzialità fisiche e tecniche, ha indossato anche le maglie dell’Italia Under 18 e Under 19. Il Monza lo aspetta ora per una nuova sfida: benvenuto Eddy!
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