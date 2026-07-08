Il Betis ha sciolto le riserve sulla corsia mancina e, salvo sorprese, Robin Gosens può essere depennato dalla lista dei possibili rinforzi del club andaluso. Gli spagnoli hanno infatti raggiunto l'accordo con il Real Madrid per l'acquisto di Fran García, terzino classe 1999 che nelle prossime ore sosterrà le visite mediche prima della firma.
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Tramonta la pista Betis per Gosens. Tutto fatto per l’arrivo di un altro terzino
Niente Betis Siviglia per Robin Gosens. Gli spagnoli hanno chiuso per un altro profilo in quella zona di campo
L'operazione si chiuderà sulla base di 4 milioni di euro, con il Real Madrid che manterrà il 50% sulla futura rivendita del giocatore. Una scelta che cambia gli scenari anche in casa Fiorentina: nelle ultime settimane il nome di Gosens era stato accostato proprio al Betis, ma l'arrivo di Fran García sembra aver definitivamente spento questa pista. Lo riporta Fabrizio Romano.
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