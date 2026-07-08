Tramonta la pista Betis per Gosens. Tutto fatto per l’arrivo di un altro terzino

Niente Betis Siviglia per Robin Gosens. Gli spagnoli hanno chiuso per un altro profilo in quella zona di campo

Il Betis ha sciolto le riserve sulla corsia mancina e, salvo sorprese, Robin Gosens può essere depennato dalla lista dei possibili rinforzi del club andaluso. Gli spagnoli hanno infatti raggiunto l'accordo con il Real Madrid per l'acquisto di Fran García, terzino classe 1999 che nelle prossime ore sosterrà le visite mediche prima della firma.