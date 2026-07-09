La Fiorentina continua a investire sui giovani talenti e aggiunge un nuovo prospetto internazionale al proprio settore giovanile. Nella giornata di ieri, il club viola ha infatti accolto Loric Timmermans, centrocampista belga classe 2009, destinato a rinforzare la Primavera.
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Primavera, altro colpo per la squadra di Andreazzoli: arriva Timmermans dal Belgio
Fiorentina Primavera, ufficiale un nuovo talento: firma il centrocampista Loric Timmermans. Il classe 2009 arriva dal Belgio.
Il giovane arriva dal Raal La Louvière, società belga che negli ultimi anni ha investito con decisione nella crescita dei propri talenti. Per il classe 2009 si tratta della prima esperienza lontana dal suo paese di origine e di un importante salto di qualità in una realtà come quella della Primavera viola, campione in carica.
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