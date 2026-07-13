Jacopo Fazzini riparte da Cagliari. L'ex Empoli, arrivato questa mattina a Roma per le visite mediche con gli isolani, ha parlato ai microfoni di gianlucadimarzio.com. Queste le sue parole:
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Fazzini riparte da Cagliari: “Non vedo l’ora, mi aspetto una grande stagione”
Jacopo Fazzini riparte dal Cagliari: l'ex Empoli ha svolto le visite a Roma. "Sono molto felice, non vedo l'ora di iniziare".
Sono molto felice, non vedo l'ora di iniziare. Mi aspetto una grande annata, forza Casteddu!
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