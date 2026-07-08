Tommaso Martinelli è arrivato ad Avellino, dove giocherà nella prossima stagione in prestito secco dalla Fiorentina. Il giovane portiere viola ha raggiunto l'Irpinia nelle scorse ore, iniziando ufficialmente la sua nuova avventura in Serie B.
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Martinelli è arrivato ad Avellino: “Felice di essere qui, forza Lupi”
Martinelli è arrivato ad Avellino: il portiere si trasferisce in prestito secco dalla Fiorentina e saluta i tifosi con le prime parole
All'arrivo, Martinelli ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai giornalisti presenti: "Ciao a tutti, sono felice di essere qui, ci vediamo presto allo stadio, non vedo l'ora. Forza Lupi". Un messaggio semplice ma carico di entusiasmo, in attesa dell'ufficialità del trasferimento e dell'inizio della preparazione con la sua nuova squadra. Lo scrive Alfredo Pedullà
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