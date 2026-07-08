Martinelli è arrivato ad Avellino: “Felice di essere qui, forza Lupi”

Martinelli è arrivato ad Avellino: il portiere si trasferisce in prestito secco dalla Fiorentina e saluta i tifosi con le prime parole

Tommaso Martinelli è arrivato ad Avellino , dove giocherà nella prossima stagione in prestito secco dalla Fiorentina . Il giovane portiere viola ha raggiunto l'Irpinia nelle scorse ore, iniziando ufficialmente la sua nuova avventura in Serie B.

All'arrivo, Martinelli ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai giornalisti presenti: "Ciao a tutti, sono felice di essere qui, ci vediamo presto allo stadio, non vedo l'ora. Forza Lupi". Un messaggio semplice ma carico di entusiasmo, in attesa dell'ufficialità del trasferimento e dell'inizio della preparazione con la sua nuova squadra. Lo scrive Alfredo Pedullà