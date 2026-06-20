Radio Bruno: “Beltran-River Plate, accordo trovato. Manca l’ok del giocatore”

La Fiorentina e il River Plate hanno trovato l'accordo per la cessione a titolo definitivo dell'attaccante Lucas Beltran

Secondo quanto riporta Radio Bruno, la Fiorentina e il River Plate hanno trovato l'accordo di massima per la cessione a titolo definitivo dell'attaccante Lucas Beltran . Per rendere ufficiale l'operazione si attende solo il via libera da parte del giocatore che per il momento sarebbe intenzionato a rimanere in Europa.

Nella stagione in prestito al Valencia l'ex viola ha disputato 27 partite, 1 gol e 2 assist. Per lui si tratta di un grande ritorno al River Plate, squadra in cui ha fatto il suo debutto dopo la trafila delle giovanili e dalla quale è stato prelevato dalla Fiorentina nel 2023.