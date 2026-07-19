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Che fine ha fatto? Milic, la freccia di Paulo Sousa dispersa in Iran

Poca Croazia da giocatore, ma un possibile (grande) contributo da dirigente: la storia di Hrvoje Milic, in viola nella stagione 2016/2017
Matteo Torniai Redattore 

Che fine ha fatto? Milic, la freccia di Paulo Sousa dispersa in Iran- immagine 1

Ci sono giocatori che lasciano un segno indelebile e altri che, pur restando soltanto per una stagione, rimangono impressi nella memoria dei tifosi per il contesto in cui hanno vissuto la loro esperienza. È il caso di Hrvoje Milic, terzino sinistro croato arrivato alla Fiorentina nell’estate del 2016 e oggi protagonista di una nuova avventura lontano dal campo.

A quasi dieci anni dal suo approdo a Firenze, il classe 1989 ha cambiato completamente vita calcistica, tornando alle proprie origini per aiutare a crescere i talenti del futuro.

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