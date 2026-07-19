Ci sono giocatori che lasciano un segno indelebile e altri che, pur restando soltanto per una stagione, rimangono impressi nella memoria dei tifosi per il contesto in cui hanno vissuto la loro esperienza. È il caso di Hrvoje Milic, terzino sinistro croato arrivato alla Fiorentina nell’estate del 2016 e oggi protagonista di una nuova avventura lontano dal campo.
VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive Che fine ha fatto? Milic, la freccia di Paulo Sousa dispersa in Iran
esclusive
Che fine ha fatto? Milic, la freccia di Paulo Sousa dispersa in Iran
Poca Croazia da giocatore, ma un possibile (grande) contributo da dirigente: la storia di Hrvoje Milic, in viola nella stagione 2016/2017
A quasi dieci anni dal suo approdo a Firenze, il classe 1989 ha cambiato completamente vita calcistica, tornando alle proprie origini per aiutare a crescere i talenti del futuro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA