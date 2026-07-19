Ci sono giocatori che lasciano un segno indelebile e altri che, pur restando soltanto per una stagione, rimangono impressi nella memoria dei tifosi per il contesto in cui hanno vissuto la loro esperienza. È il caso di Hrvoje Milic, terzino sinistro croato arrivato alla Fiorentina nell’estate del 2016 e oggi protagonista di una nuova avventura lontano dal campo.