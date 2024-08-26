Roberto Piccoli
91
- Età:
- 25 (27 January 2001)
- Altezza:
- 1.90 m
- Peso:
- 78 kg
- Valore di mercato:
- 25 mln
Profilo
Roberto Piccoli è nato a Bergamo, ma originario del comune di Sorisole. Piccoli ha iniziato a giocare nella Sorisolese. A tredici anni è entrato a far parte del settore giovanile dell'Atalanta con cui è arrivato a giocare in prima squadra. Dopo diverse stagioni in prestito, è stato ceduto in via definitiva al Cagliari che nell'agosto 2025 lo ha venduto alla Fiorentina per 25 milioni più 2 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Centravanti forte fisicamente e capace di fare reparto da sé, ha senso del gol e buone doti nel tiro. Ha dichiarato di ispirarsi a Mario Mandžukić e Duván Zapata.
Carriera Club
Carriera Club
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Coppe Nazionali
|Coppe Continentali
|Altre Coppe
|Totali
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Pres
|Reti
|2018/19
|Atalanta
|A
|2
|0
|2
|0
|2019/20
|Atalanta
|A
|1
|0
|1
|0
|2020/21
|Spezia
|A
|20
|5
|CI
|3
|1
|23
|6
|2021/gen22
|Atalanta
|A
|12
|1
|12
|1
|gen-giu 2022
|Genoa
|A
|5
|0
|5
|0
|2022/gen 23
|Verona
|A
|7
|0
|CI
|1
|0
|8
|0
|gen.giu 23
|Empoli
|A
|13
|2
|13
|2
|Ago 23
|Empoli
|A
|2
|0
|CI
|1
|0
|3
|0
|2023/24
|Lecce
|A
|35
|5
|CI
|1
|1
|36
|6
|2024/25
|Cagliari
|A
|37
|10
|CI
|3
|2
|40
|12
|2025/26
|Cagliari/Fiorentina
|A
|32
|4
|CI
|2
|2
|CONF
|10
|3
|44
|9
Carriera Nazionale
Carriera Nazionale
|Italia Under 21
|Stagione
|Competizione
|Presenze
|Reti
|2021/22
|Qualificazioni Euro Under 21
|4
|0