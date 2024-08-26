Profilo

Roberto Piccoli è nato a Bergamo, ma originario del comune di Sorisole. Piccoli ha iniziato a giocare nella Sorisolese. A tredici anni è entrato a far parte del settore giovanile dell'Atalanta con cui è arrivato a giocare in prima squadra. Dopo diverse stagioni in prestito, è stato ceduto in via definitiva al Cagliari che nell'agosto 2025 lo ha venduto alla Fiorentina per 25 milioni più 2 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Centravanti forte fisicamente e capace di fare reparto da sé, ha senso del gol e buone doti nel tiro. Ha dichiarato di ispirarsi a Mario Mandžukić e Duván Zapata.

Carriera Club Stagione Squadra Campionato Coppe Nazionali Coppe Continentali Altre Coppe Totali Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Pres Reti 2018/19 Atalanta A 2 0 2 0 2019/20 Atalanta A 1 0 1 0 2020/21 Spezia A 20 5 CI 3 1 23 6 2021/gen22 Atalanta A 12 1 12 1 gen-giu 2022 Genoa A 5 0 5 0 2022/gen 23 Verona A 7 0 CI 1 0 8 0 gen.giu 23 Empoli A 13 2 13 2 Ago 23 Empoli A 2 0 CI 1 0 3 0 2023/24 Lecce A 35 5 CI 1 1 36 6 2024/25 Cagliari A 37 10 CI 3 2 40 12 2025/26 Cagliari/Fiorentina A 32 4 CI 2 2 CONF 10 3 44 9