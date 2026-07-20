VN – Fiorentina, movimenti in attacco. (Ri)proposto Dovbyk da Roma

Possibili movimenti in attacco per la Fiorentina. Perché oltre ai sondaggi su Kean , potrebbero esserci degli sviluppi anche in entrata, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione. E le ultime notizie sembrano portare al nome di Artem Dovbyk .

Dopo una stagione difficilissima, complicata anche da noie fisiche, l'ucraino continua ad essere in uscita dalla Roma e, nelle ultime ore è stato proposto al club viola. Tempo fa emerse la possibilità di uno scambio con Piccoli, ora invece la questione è slegata. L'ex Girona è chiuso da Malen mentre la Roma cerca un vice dell'olandese che sia più adatto al 3-4-2-1 di Gasperini.