Possibili movimenti in attacco per la Fiorentina. Perché oltre ai sondaggi su Kean, potrebbero esserci degli sviluppi anche in entrata, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione. E le ultime notizie sembrano portare al nome di Artem Dovbyk.
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VN – Fiorentina, movimenti in attacco. (Ri)proposto Dovbyk da Roma
Mercato Fiorentina: spunta l'idea Artem Dovbyk per l'attacco. L'ucraino è stato proposto ai viola nelle ultime ore
Dopo una stagione difficilissima, complicata anche da noie fisiche, l'ucraino continua ad essere in uscita dalla Roma e, nelle ultime ore è stato proposto al club viola. Tempo fa emerse la possibilità di uno scambio con Piccoli, ora invece la questione è slegata. L'ex Girona è chiuso da Malen mentre la Roma cerca un vice dell'olandese che sia più adatto al 3-4-2-1 di Gasperini.
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