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VN – Fiorentina, movimenti in attacco. (Ri)proposto Dovbyk da Roma

VN – Fiorentina, movimenti in attacco. (Ri)proposto Dovbyk da Roma - immagine 1
Mercato Fiorentina: spunta l'idea Artem Dovbyk per l'attacco. L'ucraino è stato proposto ai viola nelle ultime ore
Nicolò Schira

Possibili movimenti in attacco per la Fiorentina. Perché oltre ai sondaggi su Kean, potrebbero esserci degli sviluppi anche in entrata, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione. E le ultime notizie sembrano portare al nome di Artem Dovbyk.

Dopo una stagione difficilissima, complicata anche da noie fisiche, l'ucraino continua ad essere in uscita dalla Roma e, nelle ultime ore è stato proposto al club viola. Tempo fa emerse la possibilità di uno scambio con Piccoli, ora invece la questione è slegata. L'ex Girona è chiuso da Malen mentre la Roma cerca un vice dell'olandese che sia più adatto al 3-4-2-1 di Gasperini.

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