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Kean in uscita? Sky: contatti fra il Como e l’entourage di Moise

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Il Como mette gli occhi su Moise Kean: secondo Sky ci sono stati i primi contatti con l'entourage, ma resta da trattare con la Fiorentina.
Redazione VN

Qualcosa si smuove attorno a Moise Kean. A renderlo noto sono i colleghi di Sky che spiegano come sul classe 2000 si stia registrando l'interesse di un'altra squadra di Serie A, che ha allacciato i contatti con l'entourage del ragazzo.

Como su Kean

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Si tratta del Como, che è alla ricerca di una punta per la prossima stagione. Secondo l'emittente, non c'è stato alcun colloquio fra le due società ma quello di Kean potrebbe diventare un nome caldo nel corso delle prossime settimane. Situazione da monitorare.

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