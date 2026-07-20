Kean in uscita? Sky: contatti fra il Como e l’entourage di Moise

Il Como mette gli occhi su Moise Kean: secondo Sky ci sono stati i primi contatti con l'entourage, ma resta da trattare con la Fiorentina.

Qualcosa si smuove attorno a Moise Kean. A renderlo noto sono i colleghi di Sky che spiegano come sul classe 2000 si stia registrando l'interesse di un'altra squadra di Serie A, che ha allacciato i contatti con l'entourage del ragazzo.